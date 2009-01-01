3G антенна: особенности оборудования



Купить 3G антенну в Украине - это наше предложение для вас. Устройство используется для усиления радиоволн, которые передаются от спутника провайдера на цифровую технику пользователя и обратно. 3G CDMA антенны эксплуатируются на территории больших городов или в поселках. Больший эффект от их использования заметен в зонах с нестабильным покрытием сети.

В поселках на качество сигнала влияет отдаление от радиовышки. В больших городах, наполненных многоэтажками и электропомехами, связь также может пропадать. Антенна 3G для смартфона позволяет улучшить технические характеристики тарифного плана, на который подключен абонент. Для того, чтобы правильно купить усилитель, необходимо узнать о его разновидностях, а также конкурентных особенностях.

На сайте нашего интернет-магазина в Украине вы можете купить 3G антенну из прочного материала, устойчивого к перепадам температуры, воздействию окружающей среды, коррозии. Большая часть антенн - усилители сигнала 3G выполняется из легкого алюминия, поэтому оборудование часто оказывается полезным в походах и поездках.



Основные виды антенн для 3G модема



Антенны 3G сигнала устанавливаются непосредственно в устройства, существуют выносные модели, которые необходимо размещать на открытом пространстве. В зависимости от разновидности GSM антенны для 3G технические характеристики сигнала связи могут улучшиться заметно или остаться на прежнем уровне. В нашем интернет-магазине в Украине, вы можете купить 3G антенны в следующих типов:

Направленная антенна усилитель 3G. Такие модели специалистами характеризуются как наиболее мощные, они отличаются популярностью среди пользователей. Способны улавливать и усиливать сигнал от вышки провайдера на большом расстоянии. Для того, чтобы антенна 3G сигнала справлялась со своими задачами, ее модуль необходимо установить в модем, роутер или смартфон, металлическая часть располагается за окном, усики направляются в сторону вышки. Подобные антенны 3G сигнала часто используются в сельской местности.

Всенаправленные 3G CDMA антенны. Выносная часть оборудования имеет форму круговой диаграммы, устройства служат для приёма прямых и отраженных сигналов. Наиболее вероятная сфера использования - большие города с многоэтажками. GSM антенна 3G располагается за окном, иногда используется в автомобилях.

Комнатная 3G антенна для смартфона. Такое оборудование более компактно, чем иные разновидности, однако отличается слабыми техническими характеристиками относительно предыдущих видов. Комнатный вариант используется для усиления радиосигнала максимум на 5 децибел. Выносную часть следует располагать на подоконнике, усики направляются в сторону радиовышки провайдера.



Антенна для 3G модема: критерии выбора



Чтобы правильно подобрать 3G антенну для модема необходимо обратиться за консультацией к специалистам нашего интернет-магазина в Украине. На сайте вы найдете большое количество разновидностей усилителей для роутеров, модемов, смартфонов и иной цифровой техники. В зависимости от расположения пользователя, зоны эксплуатации GSM антенны 3G и иных факторов следует обращать внимание на такие критерии, как:

Стандарты связи 3G антенны для модема. Чаще всего используется стандарт передачи данных CDMA. С его помощью можно подключиться к провайдерам Интертелеком, PEOPLEnet, МТС Коннект. Не менее популярный тип UMTS, а также WCDMA. Такие стандарты используются в Киевстар, lifecell, Vodafone.

Частота подключения. Антенна для 3G модема МТС должна работать в частоте 800 МГц. Для таких провайдеров как Киевстар или lifecell используются частоты от 1950 до 2100 МГц. Соответствующая маркировка, обозначающая длину волны и стандарты передачи данных, наносится на каждую антенну- усилитель.

Зона покрытия сети оператора. Чем дальше пользователь находится от радиовышки провайдера, тем мощнее должна быть 3G антенна. В сельской местности рекомендуется эксплуатировать усилители с показателем от 17 децибел. При нахождении в городе на расстоянии до 10 км от радиовышки используются антенны с усилением порядка 14-16 децибел.

Расстояние между модулем и выносной частью. Чем меньше расстояние между модемом и 3G антенной, тем лучше заметен эффект усиления. Независимо от типа кабеля и канала подключения каждый метр шнура способствует потере 0,3 децибел. Для того, чтобы 3G антенна была действительно эффективной, ноутбук пользователя должен располагаться недалеко от окна. Дополнительно следует учитывать тип кабеля и уровень его сопротивления.

Марка и модель сетевого устройства. Каждый роутер или модем имеет собственный разъем для антенны- усилителя. Если вы используете карманный 3G модем, нет смысла приобретать в дополнение объемную антенну. Таким образом переносная точка интернета превратится в стационарную и будет привязана к усилителю.

На какие критерии выборы следует обратить внимание при покупке, кроме перечисленных, вам сообщит консультант нашего портала.



3G антенна: купить в интернет-магазине



Широкий ассортимент 3G антенн для модемов и роутеров в нашем интернет-магазине в Украине поможет вам подобрать компактную и эффективную модель для подключения к глобальной сети в любой точке страны. Использование усилителей оправдано даже в тех регионах, где сигнал провайдера практически отсутствует. При высоких технических характеристиках антенна способна обеспечить стабильный сигнал.

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